الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باريس تعتبر القصف الإسرائيلي لمدارس في غزة "غير مقبول"

أخبار دولية
2024-07-10 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باريس تعتبر القصف الإسرائيلي لمدارس في غزة &quot;غير مقبول&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
باريس تعتبر القصف الإسرائيلي لمدارس في غزة "غير مقبول"

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "من غير المقبول أن تُستهدف مدارس، خصوصا تلك التي تأوي مدنيين نازحين بسبب القتال" بضربات إسرائيلية في قطاع غزة.
     
وقالت: "الضربة التي نفّذت أمس على مدرسة العودة والتي خلفت العديد من القتلى، هي الثالثة التي تستهدف مدرسة للنازحين منذ السبت الماضي. ندعو إلى أن يتم التحقيق في كل هذه الضربات".

أخبار دولية

باريس

القصف الإسرائيلي

مدارس

غزة

LBCI التالي
روسيا ترسل مقاتلة لمرافقة طائرة دورية نرويجية بعيدا عن حدودها فوق بحر بارنتس
أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير في 2024 و2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-01

20 ألف متظاهر في باريس دعمًا للفلسطينيين ورفضًا للحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-27

قطر تعرب عن قلقها من أن "يعيق" القصف الإسرائيلي على رفح محادثات التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-26

رغم أمر محكمة العدل الدوليّة بوقف العمليات.. القصف الإسرائيلي على جبهة غزة مستمر

LBCI
أخبار دولية
2024-05-24

مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:43

توافق داخل الناتو على أن أوكرانيا تسلك "طريقا لا عودة عنه" نحو العضوية

LBCI
أخبار دولية
10:35

القضاء الإماراتي يحكم على 43 شخصاً بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"

LBCI
أخبار دولية
10:00

بلينكن يعلن أن دول الناتو بدأت ترسل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
09:25

بولندا تعلن عزمها تعزيز وجودها العسكري على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:38

نصرالله: اذا حصل اتفاق على وقف اطلاق النار جبهتنا ستوقف اطلاق النار بمعزل عن اي مفاوضات لأنها جبهة اسناد

LBCI
فنّ
2024-07-03

إطلالتها حديث المتابعين... كيف بدت شيماء سيف بعد خسارة الوزن؟ (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-14

سرقا دراجات آلية و"توك توك" ثم قاما ببيعها ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما

LBCI
اسرار
2024-06-12

أسرار الصحف 13-6-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

سلسلة اجتماعات لنواب المعارضة في المجلس النيابي مع كتل نيابية مختلفة…

LBCI
أخبار لبنان
07:53

المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:50

الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

LBCI
رياضة
13:48

صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!

LBCI
رياضة
13:44

المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!

LBCI
أخبار دولية
13:43

السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:38

بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)

LBCI
منوعات
12:28

طالبة مدرسة تنجب طفلها في مرحاض النساء... لم تلاحظ عائلتها الفرق!

LBCI
حال الطقس
02:07

درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟

LBCI
منوعات
13:15

لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:17

التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)

LBCI
منوعات
14:19

بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:12

أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More