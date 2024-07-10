باريس تعتبر القصف الإسرائيلي لمدارس في غزة "غير مقبول"

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "من غير المقبول أن تُستهدف مدارس، خصوصا تلك التي تأوي مدنيين نازحين بسبب القتال" بضربات إسرائيلية في قطاع غزة.



وقالت: "الضربة التي نفّذت أمس على مدرسة العودة والتي خلفت العديد من القتلى، هي الثالثة التي تستهدف مدرسة للنازحين منذ السبت الماضي. ندعو إلى أن يتم التحقيق في كل هذه الضربات".