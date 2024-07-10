روسيا ترسل مقاتلة لمرافقة طائرة دورية نرويجية بعيدا عن حدودها فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها أرسلت طائرة مقاتلة من طراز ميغ 31 لمرافقة طائرة دورية نرويجية من طراز بوسيدون بعيدا عن المجال الجوي الروسي فوق بحر بارنتس.



وأوضحت الوزارة أنه لم يحدث انتهاك للحدود الجوية من طائرة الدورية النرويجية.