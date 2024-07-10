مودي يؤكد في النمسا استعداده للعمل من أجل السلام في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارة إلى فيينا، أن بلاده والنمسا "مستعدتان" "لتقديم كل الدعم الممكن" من أجل "احلال السلام والاستقرار بسرعة" في أوكرانيا.



واعتبر مودي أن "خسارة أرواح بريئة أمر غير مقبول أينما حدث".



ورأى أنه "لا يمكن حل المشاكل في ساحة المعركة"، مشيراً إلى "مختلف النزاعات في العالم".



وأشار مودي إلى أن "الهند والنمسا توليان أهمية كبيرة للحوار والدبلوماسية لاحلال السلام والاستقرار بسرعة".



وتحدث المستشار النمساوي كارل نيهامر، من جانبه، عن "الهدف المشترك" للبلدين حيال أوكرانيا والمتمثل في "سلام عادل ومستدام عملاً بميثاق الأمم المتحدة".



وشدد على "النفوذ" الكبير الذي تتمتع به الهند "أكبر ديموقراطية في العالم".