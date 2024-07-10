ستولتنبرغ يتوقع أن تبقى واشنطن حليفة "وفية" مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية

توقّع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، خلال قمة في واشنطن، أن تبقى الولايات المتحدة حجر أساس في التكتل الدفاعي مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني.



وقال ستولتنبرغ "أتوقع أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات الأميركية، ستبقى الولايات المتحدة حليفة قوية ووفية للناتو".