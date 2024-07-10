الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف للجيش السوري في منطقة مرتفعات الجولان

قصفت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية أهدافا للجيش السوري "انتهكت اتفاق نزع السلاح الموقع عام 1974 في منطقة هضبة الجولان"، بحسب ما افاد الجيش الاسرائيلي.



وذكر الجيش في بيان، بعد يوم من مقتل زوجين إسرائيليين بصاروخ أطلقه حزب الله على الجولان أن " جيش الدفاع الإسرائيلي يعتبر الجيش السوري مسؤولا عن أي شيء يحدث على أراضيه ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق نزع السلاح".