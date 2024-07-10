بلينكن يعلن أن دول الناتو بدأت ترسل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأت ترسل مقاتلات "إف-16" الموعود بها الى أوكرانيا التي تطالب بتعزيز دفاعاتها ضد روسيا.



وقال بلينكن خلال قمة للناتو في واشنطن: "يجري في هذه اللحظات إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا".