القضاء الإماراتي يحكم على 43 شخصاً بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"

قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد بحق 43 شخصا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال "إرهابية"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، في محاكمة جماعية ينتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية.



وقالت الوكالة إن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت "على ثلاثة وأربعين متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة". وتعتبر السلطات أن "لجنة العدالة والكرامة" مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات.