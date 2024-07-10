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ماكرون في رسالة الى الفرنسيين: "لم يفز أحد" في الانتخابات التشريعية

أخبار دولية
2024-07-10 | 11:32
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ماكرون في رسالة الى الفرنسيين: &quot;لم يفز أحد&quot; في الانتخابات التشريعية
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ماكرون في رسالة الى الفرنسيين: "لم يفز أحد" في الانتخابات التشريعية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي خرج عن صمته للمرة الأولى منذ الانتخابات التشريعية التي تصدّر نتائجها اليسار بدون أن يحصل على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، أن "أحداً لم يفز".
     
وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرتها صحف محلية، دعا ماكرون "جميع القوى السياسية في مؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني (...) إلى الانخراط في حوار صادق ومخلص لبناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية".

أخبار دولية

ماكرون

الفرنسيين

الانتخابات التشريعية

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