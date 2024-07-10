وزير الخارجية الأوكراني لنظيره المجري: لن نقبل مبادرات سلام تنطلق من المنظور الروسي

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لنظيره المجري بيتر سيارتو خلال محادثات في واشنطن اليوم، أن أي مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب ألا تستند إلى المنظور الروسي.



ويأتي اجتماع الوزيرين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي عقب زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لكييف وموسكو وبكين لإجراء محادثات وصفها بأنها "مهمة سلام".



واقترح أوربان، الذي دأب على معارضة تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لكييف النظر في وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 28 شهرا في مسعى للتعجيل بعملية السلام لكن أوكرانيا رفضت الاقتراح.



وقال كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه أحاط سيارتو بالوضع الراهن في ساحة المعركة.



وأضاف: "شددتُ على أننا لن نقبل بأي مبادرات سلام تنطلق من المنظور الروسي".