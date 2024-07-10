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الجيش الإسرائيلي يقول إنه انتهى من مداهمة الشجاعية بغزة
أخبار دولية
2024-07-10 | 13:56
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه انتهى من مداهمة الشجاعية بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن قواته أكملت عملية استمرت أسبوعين في منطقة الشجاعية بغزة، حيث دمرت ثمانية أنفاق للمسلحين تحتوي على أسلحة ومعدات اتصالات.
وقال الجيش في بيان: "قتلت القوات عشرات المسلحين خلال القتال".
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
الشجاعية
غزة
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