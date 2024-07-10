بلينكن: أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام

تقترب أرمينيا وأذربيجان من اتفاق "دائم" للسلام، حسبما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال استضافته وزيرَي خارجية الدولتين في محادثات في واشنطن.



والتقى بلينكن نظيرَيه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.



وقال الوزير الأميركي في مستهلّ المحادثات: "بناء على كل الالتزامات التي قمنا بها بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أن كلا البلدَين قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي ستدعمه الولايات المتحدة بقوة".



وأشار إلى أن البلدَين يعملان على اتفاق "يكون دائما ورصينا ويمكن أن يفتح إمكانات استثنائية لكلا البلدَين والمنطقة التي يتقاسمانها وعلاقاتهما مع الولايات المتحدة".



وأكّد للوزيرَين أنه سيبحث "في ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بعد لمساعدهما في التوصل إلى اتفاق".