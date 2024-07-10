وزير الخارجية: المجر ترى فرصة لإحلال السلام في أوكرانيا إذا فاز ترامب بالانتخابات

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو اليوم، أن بلاده تعتبر عودة دونالد ترامب المحتملة لرئاسة الولايات المتحدة "فرصة لإحلال السلام" في أوكرانيا.



وجاءت تصريحات زيجارتو مع بدء قمة حلف شمال الأطلسي وسعي معظم الحلفاء إلى إرسال رسالة دعم قوية لأوكرانيا.



وزار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان روسيا الأسبوع الماضي فيما وصفها بمهمة سلام، لكن مبادرته أثارت غضب بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي قالت إن الزيارة أعطت الشرعية لمطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأراضي الأوكرانية التي استولى عليها منذ الغزو في شباط 2022.



وقال زيجارتو في مقابلة مع "رويترز" في واشنطن إن هدف المجر هو إنهاء الحرب من خلال محادثات سلام تضم روسيا وأوكرانيا.



وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تأثير خارجي قوي جدا لدفعهما إلى التفاوض على الأقل".



وسأل: "من لديه فرصة القيام بذلك في الفترة المقبلة؟ إنه الرئيس ترامب فقط إذا تم انتخابه".



ولفت الى أن اجتماعات أوربان الأخيرة مع كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أظهرت المسافة الكبيرة التي تفصل بينهما، وأن بقية الزعماء الغربيين غير راغبين أو غير قادرين على جمعهما معا.



وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، لكنه لم يقدم خطة تفصيلية عن كيفية تحقيق ذلك. وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن مستشاري الرئيس السابق قدموا له خطة لإنهاء الحرب بطرق تشمل ربط أي مساعدات مستقبلية لأوكرانيا بانضمامها إلى محادثات سلام.