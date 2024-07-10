وثيقة: أرامكو تسعى لجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات على 3 شرائح

أظهرت وثيقة اليوم، أن شركة أرامكو عملاقة النفط السعودية تسعى لجمع ستة مليارات دولار في أول طرح لسندات منذ ثلاثة أعوام.وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع والتي تشير إلى الشروط النهائية للصفقة أن أرامكو من المزمع أن تبيع سندات لأجل عشرت سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.وتجاوز حجم الطلب على الثلاث شرائح 31.5 مليار دولار.