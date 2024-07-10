اشتعال النيران في أكثر من مليون هكتار من الغابات في روسيا

اشتعلت النيران في أكثر من مليون هكتار من الغابات في روسيا، واحترقت مساحات من الأراضي تفوق ما احترق خلال سنوات ماضية، حسبما أعلنت الأربعاء السلطات في البلاد المعرضة على نحو خاص لعواقب تغيّر المناخ.



وتأتي حرائق غابات ضخمة على مساحات شاسعة في روسيا خلال كل موسم صيف في مناطق غالبا ما تكون نائية وقليلة السكان، لكن الحرائق تهدد في بعض الأحيان مناطق مأهولة بالسكان أيضا.



وأعلن وزير حالات الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين بثه التلفزيون أن "هناك اليوم أكثر من 500 حريق غابات في البلاد، على مساحة تتجاوز مليون هكتار".



وتابع أنه منذ بداية العام "سجلنا حوالى 6 آلاف حريق طبيعي في مساحة تفوق 3,5 ملايين هكتار".



وأكد أن عدد الحرائق انخفض مقارنة بالعام الماضي لكن "مساحة الأراضي المحروقة، تضاعفت مرة ونصف مرة".



وأفاد بأنه تمت تعبئة أكثر من 6 آلاف شخص لمكافحة الحرائق.