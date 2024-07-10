الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أنهى "عملياته" في حي الشجاعية بمدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أنه أنهى "عملياته" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد نحو أسبوعين من القتال.



وقال بيان للجيش إن قواته "أنهت مهمتها التي استمرت قرابة أسبوعين في منطقة الشجاعية"، مضيفا أنها دمرت ثمانية أنفاق وقضت على "عشرات الإرهابيين".