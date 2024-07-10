قادة دول حلف شمال الأطلسي يعربون عن "قلقهم العميق" حيال العلاقات الروسية الصينية

اعلن قادة دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء ان العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب "قلقا عميقا"، واتهموا بكين بلعب دور رئيسي في مساعدة موسكو في هجومها على أوكرانيا.



وقال قادة الحلف في إعلان صادر عن قمتهم في واشنطن إن الصين "أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة +بلا حدود+ معها ودعمها الواسع النطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية".

