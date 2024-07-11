مسؤول أميركي: واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

كشف مسؤول أميركي أن واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل، لكنها ستواصل إرجاء إرسال قنابل زنة ألفي رطل بسبب مخاوف إزاء استخدامها في قطاع غزة.