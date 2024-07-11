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رئيس وزراء بريطانيا: العلاقة مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى
أخبار دولية
2024-07-11 | 00:31
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رئيس وزراء بريطانيا: العلاقة مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى
شدد رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر على أن العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وذلك خلال لقائه بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض الأربعاء.
ولفت أن "العلاقة المميزة مهمة للغاية، لقد تشكلت في ظروف صعبة واستمرت لفترة طويلة وهي أقوى الآن من أي وقت مضى".
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان اليوم، أن ستارمر ناقش مع الرئيس الأميركي التطلعات لوقف إطلاق النار على الفور في غزة وإطلاق الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأفاد البيان بأن بايدن وستارمر ناقشا أيضا أزمة أوكرانيا.
أخبار دولية
بريطانيا
الولايات المتحدة
كير ستارمر
جو بايدن
غزة
أوكرانيا
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