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حلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية قاعدة أميركية للدفاع الجوي في بولندا

أخبار دولية
2024-07-11 | 00:35
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حلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية قاعدة أميركية للدفاع الجوي في بولندا
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حلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية قاعدة أميركية للدفاع الجوي في بولندا

أعلن حلف شمال الأطلسي أن قاعدة أميركية جديدة للدفاع الجوي في شمال بولندا أصبحت جاهزة لمهمتها التي تركز على رصد واعتراض الهجمات الصاروخية الباليستية، في إطار درع صاروخي أوسع للحلف.

ورأى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أن جاهزية القاعدة خطوة مهمة للأمن عبر الأطلسي في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ الباليستية.

وقال: "كتحالف دفاعي لا يمكننا تجاهل هذا التهديد. الدفاع الصاروخي عنصر أساسي في المهمة الجوهرية لحلف شمال الأطلسي المتمثلة في الدفاع الجماعي"، مشيرا إلى أن الصواريخ الباليستية استُخدمت على نطاق واسع في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفقا للحلف، يتمركز النظام الذي يطلق عليه اسم (إيغيس آشور) في بلدة ريدجيكوفو شمال بولندا وهو قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

ويؤكد الحلف أن نظام إيغيس آشور دفاعي بحت. ويتمركز نحو 200 عسكري في موقعين للأنظمة الاعتراضية في بولندا ورومانيا.

أخبار دولية

حلف شمال الأطلسي

قاعدة أميركية

بولندا

ينس ستولتنبرغ

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