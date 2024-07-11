كيربي: تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة

عبّر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين.



ورداً على سؤال عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار قد أصبح قريبا، قال كيربي "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في اتجاه جيد". وتابع "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين. ونؤمن بأن هذه الفجوات يمكن تضييقها، وهذا ما يحاول بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز القيام به الآن".



وطرح الرئيس جو بايدن في أواخر أيار مقترحا مفصلا من ثلاث مراحل يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من غزة وإعادة إعمار القطاع.



ويعقد بيرنز وماكغورك اجتماعات في الشرق الأوسط مع مسؤولين من المنطقة لبحث التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ ماكجورك يوم الأربعاء بأنه ملتزم بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بشرط مراعاة الخطوط الحمراء لإسرائيل.