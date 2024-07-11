روسيا تنتقد تعاون أرمينيا مع حلف شمال الأطلسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قوله اليوم، إن تعاون أرمينيا مع حلف شمال الأطلسي يخاطر بتقويض أمنها وبزعزعة استقرار جنوب القوقاز.



وقال غالوزين إن موسكو مستاءة لمشاركة يريفان في قمة الحلف في واشنطن.