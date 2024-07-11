الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تنتقد تعاون أرمينيا مع حلف شمال الأطلسي

أخبار دولية
2024-07-11 | 00:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تنتقد تعاون أرمينيا مع حلف شمال الأطلسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تنتقد تعاون أرمينيا مع حلف شمال الأطلسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قوله اليوم، إن تعاون أرمينيا مع حلف شمال الأطلسي يخاطر بتقويض أمنها وبزعزعة استقرار جنوب القوقاز.

وقال غالوزين إن موسكو مستاءة لمشاركة يريفان في قمة الحلف في واشنطن.

أخبار دولية

روسيا

أرمينيا

حلف شمال الأطلسي

LBCI التالي
بغداد تندد بالتوغلات العسكرية التركية في شمال العراق
كيربي: تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:30

بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!

LBCI
آخر الأخبار
02:26

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ أيار رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر

LBCI
آخر الأخبار
02:24

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة لابيد ويلغي مؤخرا لقاءين معه

LBCI
آخر الأخبار
02:10

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:02

بيتر ويلش... أول سناتور ديموقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
00:53

في رقم قياسي... تايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال يوم واحد

LBCI
أخبار دولية
00:48

الصين تتّهم الأطلسي بـ"التحريض على المواجهة" بعد انتقاده علاقتها بروسيا

LBCI
أخبار دولية
00:48

بغداد تندد بالتوغلات العسكرية التركية في شمال العراق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:30

بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!

LBCI
أخبار دولية
2024-07-07

رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته صباح الاثنين

LBCI
صحف اليوم
2024-06-11

هذا ما قاله فريق المعارضة لباسيل (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
11:12

نصرالله: ما ترضى به حماس نرضى به جميعًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:30

إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا

LBCI
أخبار دولية
13:24

حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!

LBCI
أخبار دولية
13:22

الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

مبادرة المعارضة الرئاسية.. نعتها كتل وأثنت عليها أخرى بتحفظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الكهرباء تنازع واستياء عراقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:37

الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق

LBCI
فنّ
07:47

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
فنّ
05:21

بشعرٍ قصير وأحمر شفاه فاقع... جيسي عبده تتمايل على أغنية نانسي عجرم الجديدة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
12:12

انتقلت من السباحة إلى الرسم... شارون ستون بالبيكيني في منزلها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
فنّ
05:37

تامر حسني يثير الجدل بإطلالته الجديدة: بدون شعر وعضلات كبيرة (صور)

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More