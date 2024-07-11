في رقم قياسي... تايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.



وقالت الوزارة في بيان، إنّه "تمّ رصد 66 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباحاً (22,00 الأربعاء ت غ).