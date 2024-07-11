القوات الجوية الأوكرانية: هجوم روسي بصاروخين و6 طائرات مسيرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وست طائرات مسيرة من طراز شاهد في هجوم على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأفادت سلطات منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا بأن شخصا أصيب في هجوم صاروخي على المنطقة.



وأفادت القوات الجوية بأن الدفاعات أسقطت جميع الطائرات المسيرة الست التي أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق أوكرانية.



وذكر حاكم منطقة ميكولايف أن حطام طائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في منطقة مفتوحة، وتم إخماده على الفور من دون تسجيل إصابات.



ولم تعلن السلطات في مناطق لفيف وإيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي بغرب أوكرانيا عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

