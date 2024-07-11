روسيا: مقتل شخص واصابة 3 في هجوم أوكراني على قرية رجيفكا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن رجلا قُتل وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على قرية رجيفكا بالمنطقة.



وتعرضت بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا لعدد كبير من الهجمات عبر الحدود خلال الحرب. وفي مسعى لحماية المنطقة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف الأوكرانية.