أوكرانيا تعلن مصادرة سفينة نقلت حبوبا من شبه جزيرة القرم المحتلة

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها صادرت سفينة شحن ترفع العلم الكاميروني تتهمها بأنها نقلت حبوبا مصدرها شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا.



وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن السفينة "اوسكو ام أف يو" دخلت مرتين مرفأ سيفاستوبول بعدما أوقفت تشغيل نظام "إيه آي اس" الذي يسمح بتقفيها، مشيرا إلى أن السفينة غادرت أقله في المرة الأولى في تشرين الثاني 2023 محملة ثلاثة آلاف طن من المنتجات الزراعية لحساب شركة تركية.