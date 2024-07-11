هجوم بمسيرات انطلقت من لبنان داخل إسرائيل

أعلنت المقاومة الاسلامية عن هجوم جوي شنته بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‏‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفين أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏ ‏

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مسيرة عدة انطلقت من لبنان سقطت داخل إسرائيل اليوم، بينما قال رئيس بلدية للقناة 12 الإسرائيلية إن شخصا أصيب بجروح خطيرة.