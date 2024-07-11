روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة صغيرة أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في أحدث مكسب ميداني يحققه هجوم قوات موسكو.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت بلدة فوسخود" الواقعة على بعد حوالى 30 كيلومترا شمال شرق مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي تؤكد موسكو أنها ضمتها.