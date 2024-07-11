الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2024-07-11 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة صغيرة أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في أحدث مكسب ميداني يحققه هجوم قوات موسكو.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت بلدة فوسخود" الواقعة على بعد حوالى 30 كيلومترا شمال شرق مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي تؤكد موسكو أنها ضمتها.

أخبار دولية

روسيا

أوكرانيا

السيطرة

فوسخود

دونيتسك

LBCI التالي
إردوغان: احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا مقلق
الكرملين: روسيا تدرس "تدابير" لاحتواء "التهديد الخطر" من الناتو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-07-01

روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-06-28

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

روسيا تعلن السيطرة على قرية في جنوب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-06-07

روسيا تعلن سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:40

أردوغان: بايدن وإدارته متواطئان بجرائم حرب إسرائيلية وانتهاكات للقانون الدولي

LBCI
أخبار دولية
09:33

روسيا تدرج المعارضة يوليا نافالنايا في القائمة السوداء للارهابيين والمتطرفين

LBCI
أخبار دولية
08:43

توقيف شخصين في محطة قطار في ستوكهولم اشتُبه بنقلهما عبوة ناسفة

LBCI
أخبار دولية
08:29

حماس: إسرائيل تواصل المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-23

جنرال أميركي: الهجوم الإسرائيلي في لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع

LBCI
صحف اليوم
2024-07-10

التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-01

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: لن نوافق على إنهاء حرب غزة دون القضاء التام على حماس

LBCI
أخبار دولية
2024-06-27

الخارجية الأميركية: جوليان أسانج عرّض حياة أشخاص للخطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

الموسوي في مقابلة مع CNN: ليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:22

عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير

LBCI
أخبار لبنان
05:08

ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء

LBCI
رياضة
13:30

إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا

LBCI
أخبار دولية
13:24

حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!

LBCI
أخبار دولية
13:22

الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:37

الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق

LBCI
موضة وجمال
12:12

انتقلت من السباحة إلى الرسم... شارون ستون بالبيكيني في منزلها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
صحة وتغذية
10:01

ماذا يقول شمع الأذن عن صحتك؟ حذار من هذا اللون عند تنظيف الأذنين!

LBCI
فنّ
02:54

فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

LBCI
أخبار لبنان
12:49

اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More