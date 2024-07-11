إردوغان: احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا مقلق

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن احتمال نشوب "صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق"، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.



وقال إردوغان الموجود في واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي إن "احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مقلق بلا شك". وأضاف: "يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة".