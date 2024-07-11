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غالانت التقى ماكجورك لمناقشة مساعي التوصل لاتفاق في غزة

أخبار دولية
2024-07-11 | 08:07
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غالانت التقى ماكجورك لمناقشة مساعي التوصل لاتفاق في غزة
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غالانت التقى ماكجورك لمناقشة مساعي التوصل لاتفاق في غزة

التقى وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت المبعوث الأميركيّ بريت ماكجورك، لمناقشة التقدم في مساعي التوصل لاتفاق في شأن إطلاق رهائن من المحتجزين في قطاع غزة.
 
وقال غالانت في بيان إنّهما ناقشا أيضًا إيصال ذخائر مهمة، بعضها سيرسل إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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