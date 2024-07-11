المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض الموازنة التي أقرها مجلس النواب

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الموازنة التي أقرها مجلس النواب.



وحذّر من زيادة الانقسام وإهدار المال العام.



وجاء الرفض في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي.



وأرسل المكتب الإعلاميّ للمجلس الرسالة إلى الصحافيين.



وأقر مجلس النواب الموازنة في جلستين مختلفتين، إحداهما كانت في نهاية نيسان لموازنة قيمتها 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية كانت الأربعاء لموازنة وصفها المجلس بأنها إضافية وقيمتها 88 مليار دينار ليبيّ.



وقال المجلس إن الموازنة البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "مبلغ ماليّ غير مسبوق".