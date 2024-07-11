حماس: إسرائيل تواصل المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الوسطاء لم يبلغوها حتى الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى؟.



واعتبرت حماس في بيان أن "الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة"، مؤكدة أن "هذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته".