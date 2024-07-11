توقيف شخصين في محطة قطار في ستوكهولم اشتُبه بنقلهما عبوة ناسفة

أعلنت النيابة العامة في السويد توقيف امرأة ورجل في الثلاثينات من العمر في محطة القطار المركزية في ستوكهولم مساء الأربعاء للاشتباه بأنهما كانا يحملان عبوة ناسفة.



وأفادت المدعية العامة المسؤولة عن التحقيق كارولينا فروم في بيان بأنه "يُشتبه" أن الرجل البالغ حوالى 30 عامًا والمرأة البالغة 35 عامًا "انتهكا التشريع المتعلق بالمواد القابلة للاشتعال والمتفجرة، وهي جريمة تستوجب عقوبة مشددة، وتنطوي على التحضير لتدمير شديد للممتلكات".



وسيتم اتخاذ قرار بوضعهما قيد التوقيف الاحتياطي في موعد أقصاه ظهر السبت (10,00 بتوقيت غرينتش).



وطوّقت الشرطة جزءا من المحطة مساء الأربعاء، وأرسلت فرقة من خبراء المتفجرات إلى الموقع.



وأفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية بأن الرجل والمرأة كانا مسافرين إلى شمال السويد، ومعهما قنبلة محلية الصنع مخبأة في حقيبة.



كما عُثر على مخدرات وسكين بين مقتنياتهما.