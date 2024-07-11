أردوغان: بايدن وإدارته متواطئان بجرائم حرب إسرائيلية وانتهاكات للقانون الدولي

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته متواطئان بجرائم حرب إسرائيلية وانتهاكات للقانون الدولي في إطار الحرب الدائرة في قطاع غزة"، داعيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل.



وفي مقابلة مع مجلة نيوزويك خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، اعتبر أردوغان أن "القتل الوحشي" للمدنيين من جانب إسرائيل واستهدافها للمستشفيات ومراكز المساعدات وأماكن أخرى تمثل جرائم حرب.



ونُقل عن أردوغان قوله إن "الإدارة الأميركية تتجاهل تلك الانتهاكات وتقدم لإسرائيل الدعم الأكبر. ويفعلون ذلك على حساب‭ ‬سمعتها كونها متواطئة في هذه الانتهاكات".



وسأل الرئيس التركي: "في هذه المرحلة من سيفرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي؟ هذا هو السؤال الحقيقي ولا أحد يجيب عليه".