فريق مفاوضات إسرائيلي إلى القاهرة اليوم

سيتوجه فريق مفاوضات إسرائيلي اليوم الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأوضح في بيان أنه "من المقرر أن يغادر وفد برئاسة رئيس الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) وممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة مساء اليوم لمواصلة المحادثات".



وكشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن نتنياهو اجتمع طوال اليوم مع المفاوضين الذين عادوا من العاصمة القطرية الدوحة.