تركيا تطلب تفسيرًا من السعودية بعد اعتقالها صحفيًا بسبب تصريحات عن خاشقجي

أعلن مصدر دبلوماسيّ تركيّ أنّ بلاده تسعى إلى الحصول على تفسير من السعودية في شأن اعتقالها صحفيًا تركيًّا.



وأوضحت وكالة أنكا للأنباء ووسائل إعلام تركية أخرى أنه قُبض على الصحافيّ كورتولوش دميرباش الأسبوع الماضي في مدينة الطائف في السعودية حيث كان يغطي مباريات المنتخب التركيّ للشباب تحت 19 سنة بسبب ما قيل عن إدلائه بتصريحات عن مقتل خاشقجي.



وأكّد المصدر أنّ وزارة الخارجية التركية أُبلغت بالأمر الاثنين وطالبت على الفور السلطات السعودية بتقديم معلومات.



وشدّدت على أنّ أنقرة تتابع القضية عن كثب وتبلغ أسرة دميرباش بالمستجدات.



وقال المصدر الدبلوماسي ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات سياسية، أمس الأربعاء إن القنصل العام التركي في الرياض سيزور دميرباش في الحجز لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.