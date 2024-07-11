وزراء خارجية مجموعة الدول السبع نددوا بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة

ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.



وقالوا إنّ لها نتائج سلبية على قضية السلام.