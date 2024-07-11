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الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على نحو 60 جثة في حي الشجاعية

أخبار دولية
2024-07-11 | 10:18
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الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على نحو 60 جثة في حي الشجاعية
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الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على نحو 60 جثة في حي الشجاعية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة العثور على نحو ستين جثة تحت أنقاض المباني في حي الشجاعية في مدينة غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه منه مساء الأربعاء إثر عمليات عسكرية استمرّت أسبوعين.
     
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل في بيان، إنّ "طواقم الدفاع المدني وفور انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي الشجاعية استطاعت بالتعاون مع أهالي الحي انتشال نحو 60 شهيداً حتى اللحظة".

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