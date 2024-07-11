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وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على كيانات وأشخاص متعلّقة بالعنف في الضفة الغربية

أخبار دولية
2024-07-11 | 10:41
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وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على كيانات وأشخاص متعلّقة بالعنف في الضفة الغربية
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وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على كيانات وأشخاص متعلّقة بالعنف في الضفة الغربية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة كيانات وثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية.
 
وأفادت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني بأن من بين المستهدفين منظمة لاهافا غير الهادفة للربح وعدة مزارع أغنام وماعز، إضافة إلى ثلاثة أفراد.

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