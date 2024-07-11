غالانت: لإجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر.



واعتبر غالانت، في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا، أن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ونتنياهو.



وردد الحشد في الحفل الذي ضم عائلات الضباط الجدد الهتافات عندما أدلى غالانت بتعليقه.