الغزيون بين انتظار لحظة الموت والتوجه نحو جنوب قطاع غزة

عاد القتال ليشتد عنفاً في قطاع غزة لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي الانتهاء من عملياته في حيّ الشجاعية بعد قتال دامٍ لأسبوعين.



وأوعزت الأوامر للسكان إما البقاء داخل منازلهم المحاصرة وانتظار لحظة الموت، وإما استخدام ممرين آمنين لا ثالث لهما، للتوجه نحو جنوب القطاع.