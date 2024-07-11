الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انه سيترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من أيلول.



وقال تبون الذي انتخب في كانون الأول 2019 لولاية مدتها خمس سنوات: "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب، أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح الدستور".



وسيواجه تبون زعماء المعارضة لكنهم يعدون منقسمين وضعفاء.