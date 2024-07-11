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شولتس: الصواريخ الأميركية البعيدة المدى في ألمانيا تساعد في "ضمان السلام"
أخبار دولية
2024-07-11 | 12:04
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شولتس: الصواريخ الأميركية البعيدة المدى في ألمانيا تساعد في "ضمان السلام"
رحّب المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، معتبراً أنّها وسيلة لـ"ضمان السلام".
وقال شولتس على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن: "هذا جزء من الردع ويضمن السلام. إنّه قرار ضروري ومهم اتُخذ في الوقت المناسب".
وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتحدة ستنشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتباراً من العام 2026، ممّا يفتح المجال أمام شنّ ضربات على مسافة أبعد ممّا تسمح به المنظومات الأميركية المتمركزة حالياً في أوروبا.
وتشمل هذه الأسلحة خصوصاً صواريخ "اس ام-6" وصواريخ أرض جو بعيدة المدى ومتعدّدة الاستخدام وصواريخ توماهوك، إضافة إلى صواريخ فرط صوتية وهي قيد التطوير.
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