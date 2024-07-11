سوليفان: هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء للتوصل إلى اتفاق في غزة

أشار مستشار الأمن القوميّ في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى وجود تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء، للتوصل إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأعلن أنّ عمليات الرصيف البحريّ المصمم لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ستنتهي قريبًا مع تحوّل التركيز من توصيل المساعدات إلى التوزيع داخل القطاع الذي مزقته الحرب.



وقال: "القضية الحقيقية الآن لا تتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة، وإنما بتوصيلها إلى جميع أنحاء غزة بشكل فعال".