نتنياهو: ماض في الحرب حتى تحقيق أهدافها

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال حفل تخريج ضباط جدد، التزامه بإطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأردف نتنياهو بالمقابل أنه ماض في الحرب حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن.