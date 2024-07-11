أوربان سيلتقي ترامب بعد قمة حلف الأطلسيّ

استقبل الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، بعد قمة حلف شمال الأطلسيّ، حسب ما أفاد مقربون من المرشح الجمهوريّ وكالة فرانس برس.



ويأتي اللقاء فيما يعبر الأوروبيون عن قلق من احتمال عودة ترامب الى البيت الابيض في تشرين الثاني، وفي ختام جولة دولية شملت زيارة أوربان لكييف قبل موسكو ثم بكين سعيا للوصول الى حل للنزاع في أوكرانيا.



وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب للصحافيين "أعتقد أنه ليس هناك أي فائدة من الذهاب للتحدث مع أنظمة استبدادية"، مضيفا أنه "في خلاف جوهري" مع رئيس الوزراء المجري.



وأضاف: "ليس لدى أوربان أي تفويض من الحلف او الاتحاد الأوروبي للقيام بأي شكل من أشكال التفاوض".



ولفت إلى إمكان القيام بذلك باسمه، لكنني لست موافقا على الإطلاق على هذا الأمر"، فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوربان لا يمثل إلا نفسه.