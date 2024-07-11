زيلينسكي يطالب دول حلف الإطلسيّ برفع القيود على قصف الأراضي الروسية

طالب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي دول حلف شمال الأطلسيّ برفع القيود على الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية بأسلحة غربية.



وقال، على هامش قمة الحلف في واشنطن، زيلينسكي في مؤتمر صحافي "إذا اردنا ان نفوز، إذا اردنا ان ننتصر، إذا اردنا انقاذ بلادنا والدفاع عنها، علينا أن نرفع كل القيود".