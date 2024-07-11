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النواب الأوروبيون يصوّتون في 18 تموز على ولاية جديدة لفون دير لايين

أخبار دولية
2024-07-11 | 14:43
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النواب الأوروبيون يصوّتون في 18 تموز على ولاية جديدة لفون دير لايين
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النواب الأوروبيون يصوّتون في 18 تموز على ولاية جديدة لفون دير لايين

يصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي في 18 تموز على المصادقة على ولاية ثانية لأورسولا فون دير لايين كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وفقاً لجدول الأعمال النهائي لجلستهم العامّة في ستراسبورغ الذي تمّ الكشف عنه الخميس.
     
وقال متحدّث باسم البرلمان الأوروبي إنّ هذا التصويت سيتمّ في 18 تموز الساعة 13,00 (11,00 ت غ) بعد مناقشة صباحية.
     
واتفق قادة الدول الـ27 في اجتماع قمّة عُقد في نهاية حزيران على إعادة تعيين أورسولا فون دير لايين التي تمكّنت من فرض نفسها خلال ولاية أولى مدّتها خمس سنوات شهدت سلسلة من الأزمات، من كوفيد إلى الحرب في أوكرانيا.
     
وأشارت مصادر برلمانية إلى أنّ الاقتراع سيكون سرّياً وقد تكون نتيجته "متقاربة".

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