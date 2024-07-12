وزير التجارة الصينيّ: لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التنمية مع السعودية

أعرب وزير التجارة الصينيّ وانغ ون تاو عن رغبة الصين في تعزيز تنفيذ استراتيجيات التنمية مع السعودية وتكثيف التبادلات التجارية والاستثمارية.

وبحث الوزير مع المسؤول في شؤون التعاون الاقتصاديّ السعوديّ مع الصين الذي يشغل أيضًا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في المملكة، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

وقال وانغ إنّ الصين مستعدة لتعميق التعاون في البنية التحتية وموارد الطاقة والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقميّ.

ورحّب بالشركات السعودية مثل صناديق الثروة السيادية وأرامكو لمواصلة "ترسيخ جذورها" في الصين.