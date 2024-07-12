أوربان يلتقي ترامب في فلوريدا بعد قمة الناتو

التقى رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب في فلوريدا بعد قمة حلف شمال الأطلسيّ التي عُقدت في واشنطن، وعقب رحلة أجراها أوربان إلى كييف وموسكو ثمّ بكين حيث سعى للبحث عن سبل لحلّ النزاع في أوكرانيا.

وقال أوربان في منشور على منصة إكس مرفقة بصورة من اللقاء مع ترامب في مقرّ الأخير في مارالاغو "ناقشنا سبل صنع السلام".

وأضاف أنّ "الخبر السار اليوم: سيحل المشكلة"، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل عن اللقاء.

وكانا ترامب وأوربان قد التقيا مرّات عدّة في السابق. حتى أنّ شعار الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي لمدّة ستة أشهر "لنجعل أوروبا عظيمة مجدّداً"، مستوحى من شعار ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً".