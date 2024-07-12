محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود على الحدود بين قطاع غزة ومصر

أعلن مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع لرويترز إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.



ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس الفلسطينية ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.